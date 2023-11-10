Состояние уличного освещения в центре Пензы изучат после жалобы жителя города

После того, как пензенец высказал свое недовольство в социальной сети «ВКонтакте» относительно неисправности десятков уличных светильников на улицах Славы, Куприна, Сборной и Московской, власти приняли меры по изучению ситуации.
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