Экономист Холод: к середине лета в РФ начнут снижаться цены на картофель

В последние несколько месяцев картофель дорожает быстрее всех остальных продовольственных товаров – на это есть объективные причины, включая проблемы с урожаем, отметил доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
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