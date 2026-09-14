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Ветлугин показал пародию на Трампа

Ветлугин показал пародию на Трампа

Российский фигурист Матвей Ветлугин спародировал президента США Дональда Трампа. Фигурист отдельно показал знаменитый танец президента США, а также отыграл сцену с покушением.

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