В Белом доме заявили, что Трамп поставил Зеленского на место

По словам пресс-секретаря, американский политик показал, что является "мастером заключения сделок" и "главным переговорщиком" Президент США Дональд Трамп поставил украинского лидера Владимира Зеленского на место.
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