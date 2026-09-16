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ЦБ: годовая инфляция в России ускорилась до 6,33% в августе

ЦБ: годовая инфляция в России ускорилась до 6,33% в августе

В августе потребительские цены в России снизились на 0,08% после роста на 0,54% в июле. Текущий прирост цен с 11,7% в июле до 6,9%.

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