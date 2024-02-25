Honor представила Pad 9 — планшет среднего уровня с чипом Snapdragon 6 Gen 1 и батареей на 8300 мА·чВ рамках выставки MWC 2024 компания Honor представила несколько новинок, включая глобальные версии смартфонов Magic6 Pro и Magic V2 RSR Porsche Design, а также производительный ноутбук MagicBook Pro 16.