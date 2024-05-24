Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Канаев
    Молодец!Военный эксперт Б...
  • владимир лобурь
    Это уже пораженческие настроения.Reuters: Россия г...
  • Eduard
    Заметьте,как Югославию НАТО бомбили молчат! Они думают,что все про это забыли?Никто,ничего не забыл!Вучич: Сербия не ...

AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить

AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить

Западу стоило бы обеспокоиться из-за сильного и, вероятно, непредсказуемого ответа Москвы в случае, если Украине разрешат наносить удары по территории России западным, в частности американским, оружием, предупреждает Asia Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
Бла-бла-бла... 1001-е китайское предупреждение!  &quot;Москва может ответить&quot;... Да-да, конечно ответит, пальчиком погрозит, Письков глазки напузырит, а уж озабоченности пренепременно последуют, такие решительны-ые,:)))
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх