AT: если Запад разрешит ВСУ бить по России его оружием, то Москва может ответить

Западу стоило бы обеспокоиться из-за сильного и, вероятно, непредсказуемого ответа Москвы в случае, если Украине разрешат наносить удары по территории России западным, в частности американским, оружием, предупреждает Asia Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии