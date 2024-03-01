Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Весна идёт, весне дорогу! Она вернулась! Наша любимая, наша родная РПЛ'очка. Со своими скандалами, прекрасными марто...ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Лена Мисько
    Л2 – 1 – 5000; С2 – нет – 2500; СА – 2:0; СБ - Чалов Л3 – 1 – 5000; С3- нет – 2500; СА – 2:1; СБ - Вада Л4 – 2 – 2500...ТОТО. РПЛ-2023/24...
  • Максим Комаров
    Квинси таким не марался, не в уровень А кто-то уедет на ПЖ, кстати В РФ крупная партия - от 5 кг Промес не заметил быПромес задержан в...

Промес задержан в ОАЭ, Погба забанили на 4 года, «Спартаку» запретили играть на своем стадионе, Путин призвал россиян заниматься спортом и другие новости

Промес задержан в ОАЭ, Погба забанили на 4 года, «Спартаку» запретили играть на своем стадионе, Путин призвал россиян заниматься спортом и другие новости

1.  Промес не смог вылететь со «Спартаком» из ОАЭ в Санкт-Петербург – его задержала полиция Дубая. В «Спартаке» ситуацию назвали «непростой» (и отказались от дальнейших комментариев), а в прокуратуре Нидерландов заявили, что не были в курсе задержания футболиста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Максим Комаров
Мы идем за Кубком Гагарина! Начали
Ответить
2 час.
Максим Комаров
11 кг
Ответить
2 час.
Максим Комаров
Квинси таким не марался, не в уровень А кто-то уедет на ПЖ, кстати В РФ крупная партия - от 5 кг Промес не заметил бы
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх