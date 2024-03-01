Промес задержан в ОАЭ, Погба забанили на 4 года, «Спартаку» запретили играть на своем стадионе, Путин призвал россиян заниматься спортом и другие новости

1. Промес не смог вылететь со «Спартаком» из ОАЭ в Санкт-Петербург – его задержала полиция Дубая. В «Спартаке» ситуацию назвали «непростой» (и отказались от дальнейших комментариев), а в прокуратуре Нидерландов заявили, что не были в курсе задержания футболиста.
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