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В Орловской области пропал ушедший в лес 70-летний Александр Гришин

В Орловской области пропал ушедший в лес 70-летний Александр Гришин

Александр Гришин 10 июля ушёл в лес и до сих пор не вернулся.  Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальных сетях разместил ориентировку на поиск 70-летнего Александра Гришина из посёлка Казаковка Красниковского поселения Знаменского района.

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