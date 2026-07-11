В Орловской области пропал ушедший в лес 70-летний Александр Гришин

Александр Гришин 10 июля ушёл в лес и до сих пор не вернулся. Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальных сетях разместил ориентировку на поиск 70-летнего Александра Гришина из посёлка Казаковка Красниковского поселения Знаменского района.
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