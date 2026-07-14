Арендовавшего ангар для БПЛА в Подмосковье ликвидировали

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Пособник подготовки атаки на стратегическое предприятие в Подмосковье - завербованный россиянин, арендовавший ангар для размещения груза с партией БПЛА - при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.