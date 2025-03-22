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СК: теракт в «Крокусе» был спланирован спецслужбами недружественного государства

СК: теракт в «Крокусе» был спланирован спецслужбами недружественного государства

Террористический акт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» был спланирован и организован спецслужбами недружественного государства с целью дестабилизации обстановки в Российской Федерации.

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Комментарии
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В К
Когда же вы уроды начнёте говорить своему народу правду? Всё какие то секреты, по тв показывают убийц, насильников, и ретушируют их морды, спрашивается с какого ветра, народ должен знать этих героев в морду!
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4 час.
Андрей Тихонов
А почему эти два азера и собянин не в тюрьме, постройка то незаконная...
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2 час.
Игорь Васиков
Может хватит сопли жевать? Очко жим-жим назвать недружественное государство Британией?
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1 час.
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