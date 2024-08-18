На Камчатке после мощного землетрясения началось извержение вулкана. К чему призвали готовиться местных жителей?

Сейсмолог Чебров заявил об афтершоковом процессе после землетрясения на Камчатке В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщил региональный филиал геофизической службы РАН.
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