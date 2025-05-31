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На рейсе британской авиакомпании обнаружили танцующего голого стюарда

На рейсе британской авиакомпании обнаружили танцующего голого стюарда

Во время полета на рейсе авиакомпании British Airways не досчитались одного стюарда. После недолгих поисков экипаж обнаружил мужчину голым, он танцевал в уборной бизнес-класса, сообщает издание The Sun.

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