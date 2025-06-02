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Царьград

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Россия запросила голосование по избранию Бербок главой 80-й сессии ООН

Россия запросила голосование по избранию Бербок главой 80-й сессии ООН

Россия инициировала голосование за кандидатуру Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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