Палата представителей и Сенат США одобрили запрет на импорт российского урана

Палата представителей - нижняя палата Конгресса США - одобрила запрет на импорт российского урана. В понедельник, 11 декабря, ее члены проголосовали за законопроект, запрещающий поставки обогащенного урана из России.
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