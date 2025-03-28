Стало известно о риске для Овечкина не побить рекорд Гретцки в нынешнем сезоне НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рискует в нынешнем сезоне не побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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