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Царьград

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Новый главком ВСУ Драпатый высказался о своем назначении и обратился к Сырскому

Новый главком ВСУ Драпатый высказался о своем назначении и обратился к Сырскому

Главком пообещал "работать ответственно" и поблагодарил предшественника за полученный опыт.Новый главнокомандующий Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый прокомментировал своё назначение и обратился к своему предшественнику Александру Сырскому.

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