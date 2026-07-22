Новый главком ВСУ Драпатый высказался о своем назначении и обратился к Сырскому

Главком пообещал "работать ответственно" и поблагодарил предшественника за полученный опыт.Новый главнокомандующий Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый прокомментировал своё назначение и обратился к своему предшественнику Александру Сырскому.
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