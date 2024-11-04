Выборы в США влияют на регулирование криптовалют

Предстоящие выборы в США имеют значительные последствия для мирового рынка криптовалют. Пока избиратели готовятся выбрать нового президента, наблюдатели отмечают, что результат может определить направление регулирования криптовалют в стране.
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