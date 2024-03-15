Запад считает, что вмешивается в выборы в России на законных основаниях

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Молитесь,что вам дебилам вякать разрешили,похоже выборы президента какой нибудь страны,нужно на территорию России перенести.Только Россия заимеет право,вам дебилам президента выбирать,вот тогда можете присылать своих наблюдателей.
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