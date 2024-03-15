Запад считает, что вмешивается в выборы в России на законных основаниях

Одним из наиболее курьезных случаев всей бурной истории российско-американских отношений после холодной войны является решение властей США о сокращении объемов финансового содействия Москве после того, как на свободных выборах 1993 года в Госдуму значительное число мест в новом российском парламенте получили представители коммунистов и ЛДПР Такая непосредственная реакция Вашингтона на результаты народного волеизъявления в иностранном государстве стала прекрасным примером того, как на Западе видят природу и задачи демократических институтов в странах, которые считают от себя зависимыми.