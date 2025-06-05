Представлен Kia Sportage 2025 года для Европы: гибридные версии и свежий дизайн. Обзор новинки

На европейский рынок выходит глубоко обновленный Kia Sportage: со свежим экстерьером, модернизированным интерьером, а также разными силовыми установками на выбор покупателя — классическим ДВС и гибридными установками.
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