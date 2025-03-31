Жители Смоленска жалуются на грязную детскую площадку (фото)

Мэрия Смоленска дала обещание восстановить игровую площадку в Заднепровье Смоляне обратились к главе города Александру Новикову с просьбой восстановить детскую площадку, которая ранее располагалась рядом с ДК Железнодорожников на Витебском шоссе.
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