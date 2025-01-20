Зачем Wey 07 три мотора и полтысячи лошадей: тест нового гибридного кроссовера от Great Wall

Дороги Карачаево-Черкесии словно между небом и землей проложены. Узкая полоска асфальта упорно протискивается меж укрытых рваным белым одеялом склонов, временами утопая в сырой холодной пелене, значит, добрались до самых облаков.
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