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Несекретные материалы

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Пятая колонна, говорите?

Пятая колонна, говорите?

Типа, вот эта вот вся гнилая интеллигенция, бизнесмены с гешефтом, завязанным на Украину, чиновники-коррупционеры, получающие свои дивиденды от наших врагов и прочие коллаборанты? Да если бы!Я тут почитал комментарии под постом в ВК калужского губернатора о беженцах из Белгорода.

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