Пятая колонна, говорите?

Типа, вот эта вот вся гнилая интеллигенция, бизнесмены с гешефтом, завязанным на Украину, чиновники-коррупционеры, получающие свои дивиденды от наших врагов и прочие коллаборанты? Да если бы!Я тут почитал комментарии под постом в ВК калужского губернатора о беженцах из Белгорода.