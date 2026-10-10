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19-летняя дочь Александра Кержакова рассказала, как снова попала в рехаб

19-летняя дочь Александра Кержакова рассказала, как снова попала в рехаб

Наследница известного футболиста Александра Кержакова снова оказалась в беде. Дарья дала откровенное интервью из рехаба, рассказав о том, как борется с зависимостью уже много лет.

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