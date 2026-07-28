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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф об отрыве Антонелли в личном зачете: «Один-два схода могут кардинально изменить ход сезона»

Руководитель « Мерседеса » прокомментировал преимущество Андреа Кими Антонелли в личном зачете. На данный момент итальянец возглавляет чемпионат, опережая ближайшего преследователя Льюиса Хэмилтона на 50 очков.

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