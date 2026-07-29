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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хорошо хоть, что без мата!» Егор Оруджев о критике болида «Ред Булл» от Ферстаппена

Гонщик Егор Оруджев ответил, правильно ли поступает Макс Ферстаппен, публично критикуя болид «Ред Булл».

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