В Россошанском районе Воронежской области объявлена опасность удара БПЛА

Жителей Россошанского района Воронежской области предупредили о непосредственной угрозе удара беспилотников, в случае обнаружения аппарата нужно срочно покинуть зону видимости и сообщить в экстренные службы по номеру 112.
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