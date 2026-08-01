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Певица Натали уехала с младшим сыном на родину в Дзержинск: воспоминания о юности, обмане в ЗАГСе и тихой семейной жизни

Певица Натали уехала с младшим сыном на родину в Дзержинск: воспоминания о юности, обмане в ЗАГСе и тихой семейной жизни

Вместо привычных для шоу-бизнеса кадров из экзотических путешествий певица Натали поделилась со своими подписчиками совсем другими снимками.

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