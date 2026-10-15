Изменения схемы затронут участок улицы имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной. В администрации города пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности в ходе проведения масштабного краевого мероприятия в Краснодарской филармонии им.
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