Изменения схемы затронут участок улицы имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной. В администрации города пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности в ходе проведения масштабного краевого мероприятия в Краснодарской филармонии им.