NYT: помощников Байдена не устроил выбор Обамы в пользу Клинтон

Помощник президента США Джо Байдена на условиях анонимности рассказал The New York Times, что он и его коллеги были недовольны тем, что Барак Обама перед выборами в 2016 году предпочел поддержать Хиллари Клинтон, а не Байдена.
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