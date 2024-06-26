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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи кооператива A Way Out достигли 9 миллионов Разработчик Hazelight Studios гордит...

Продажи кооператива A Way Out достигли 9 миллионов Разработчик Hazelight Studios гордит...

Продажи кооператива A Way Out достигли 9 миллионовРазработчик Hazelight Studios гордится успехом своего последнего хита It Takes Two, однако у студии есть еще A Way Out, и у этой игры тоже хорошие продажи, которые достигли новых высот.

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