Продажи кооператива A Way Out достигли 9 миллионов Разработчик Hazelight Studios гордит...

Продажи кооператива A Way Out достигли 9 миллионовРазработчик Hazelight Studios гордится успехом своего последнего хита It Takes Two, однако у студии есть еще A Way Out, и у этой игры тоже хорошие продажи, которые достигли новых высот.
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