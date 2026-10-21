Свыше 30 членов Конгресса США и избирательных органов как минимум в 32 штатах получили странные письма с необычным содержимым во многих из них.
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Опять? Трагедия дважды- фарс. Хоть бы порошок в другом цвете нашли? Вот если передохнет белый дом, поверим ... А таааак ... ЛАЖА.(((
да это просто кокс