Российские компании заинтересованы в локализации своих препаратов в Саудовской Аравии

Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Саудовской Аравии обсуждает возможность локализации производства российских лекарственных препаратов в королевстве Статья полностью.
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