«Водник» готовится к розыгрышу Кубка России по хоккею с мячом

Девятого сентября игроки архангельского клуба вернулись домой, а накануне приступил к тренировкамНапомним, что в последнем матче предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом «жёлто-зелёные» проиграли своему давнему сопернику — кемеровскому «Кузбассу».