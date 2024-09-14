«Водник» готовится к розыгрышу Кубка России по хоккею с мячом

Девятого сентября игроки архангельского клуба вернулись домой, а накануне приступил к тренировкамНапомним, что в последнем матче предварительного этапа Кубка России по хоккею с мячом «жёлто-зелёные» проиграли своему давнему сопернику — кемеровскому «Кузбассу».
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