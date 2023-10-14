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РФ запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в СБ ООН

РФ запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в СБ ООН

Российская Федерация запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в Совете Безопасности Организации Объединённых наций на 16 октября - постпредствоРанее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Соединённых Штатов довели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке «до точки невозврата».

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