РФ запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в СБ ООН

Российская Федерация запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в Совете Безопасности Организации Объединённых наций на 16 октября - постпредствоРанее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Соединённых Штатов довели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке «до точки невозврата».