РФ запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в СБ ООН

Российская Федерация запросила голосование по проекту резолюции по Ближнему Востоку в Совете Безопасности Организации Объединённых наций на 16 октября - постпредствоРанее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Соединённых Штатов довели ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке «до точки невозврата».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии