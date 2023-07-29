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NYT: Бизнесмен Маск ограничил ВСУ доступ к Starlink возле Крыма для запуска ударных БПЛА

NYT: Бизнесмен Маск ограничил ВСУ доступ к Starlink возле Крыма для запуска ударных БПЛА

Самый богатый человек на Земле Илон Маск отказался предоставить Киеву доступ к сети Starlink неподалеку от Крыма, об этом сообщили журналисты издания New York Times, предприниматель придерживается красных линий.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Эвоно  как!. Тут не гуманизм, а жажда наживы  на чём угодно - заплатят нацисты  и Маркуша  опять разрешит нацистам  делать пакости России.
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7 час.
Владимир Терентьев
Учитывая, что американцы перетягивают европейские  технологии и производства на свою территорию, говорит о том, что они совсем не хотят сгореть в ядерном огне. И у нас с ними есть надежда на будущее.
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6 час.
Виктор Онегин
Американцы попали в состояние цейтнота.Рассчитывая на всесилие долларовой финансовой системы попали в финансово промышленную яму.  что бы выбраться есть основные три шага: тормознуть промышленный потенциал европы,опустить финансовый потенциал Китая и тормознуть технологический прорыв России. Они просто не успевают сразу в трёх направлениях. Причины &quot;ямы&quot; и &quot;цейтнота&quot; большая обширная тема. Если коротко&quot;жадность фраера сгубила&quot;.Ядерный &quot;огонь &quot; -это дорога в некуда для всего земного шара.Тем более США есть что терять. США скоро надорвётся и откажется от гегемонии. Паразитизм этих мистеров не исчезнет,но хоть сбалансированность более менее появиться. Чужим в наглую перестанут пользоваться. Как то так.
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4 час.

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