NYT: Бизнесмен Маск ограничил ВСУ доступ к Starlink возле Крыма для запуска ударных БПЛА

Учитывая, что американцы перетягивают европейские технологии и производства на свою территорию, говорит о том, что они совсем не хотят сгореть в ядерном огне. И у нас с ними есть надежда на будущее.

Виктор Онегин

Американцы попали в состояние цейтнота.Рассчитывая на всесилие долларовой финансовой системы попали в финансово промышленную яму. что бы выбраться есть основные три шага: тормознуть промышленный потенциал европы,опустить финансовый потенциал Китая и тормознуть технологический прорыв России. Они просто не успевают сразу в трёх направлениях. Причины "ямы" и "цейтнота" большая обширная тема. Если коротко"жадность фраера сгубила".Ядерный "огонь " -это дорога в некуда для всего земного шара.Тем более США есть что терять. США скоро надорвётся и откажется от гегемонии. Паразитизм этих мистеров не исчезнет,но хоть сбалансированность более менее появиться. Чужим в наглую перестанут пользоваться. Как то так.