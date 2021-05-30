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Генетик рассказал, какое питание продлевает жизнь

Генетик рассказал, какое питание продлевает жизнь

Может ли наука остановить старение? Существует ли пища, которая делает нас моложе? Перейдет ли человечество на синтетическую еду? Об этом мы поговорили с одним из экспертов в области изучения старения генетиком, профессором Алексеем Москалевым.

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