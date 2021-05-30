Генетик рассказал, какое питание продлевает жизнь

Может ли наука остановить старение? Существует ли пища, которая делает нас моложе? Перейдет ли человечество на синтетическую еду? Об этом мы поговорили с одним из экспертов в области изучения старения генетиком, профессором Алексеем Москалевым.
Может ли наука остановить старение? Существует ли пища, которая делает нас моложе? Перейдет ли человечество на синтетическую еду? Об этом мы поговорили с одним из экспертов в области изучения старения генетиком, профессором Алексеем Москалевым.
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