Глава ФПБК Бородин попросил Минкультуры лишить званий Макаревича

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Минкультуры РФ с требованием лишить звания народного артиста лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан в России иноагентом).
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