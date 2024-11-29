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Царьград

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Минобороны подало иск против производителя защиты от БПЛА на сумму 57 млн рублей

Минобороны подало иск против производителя защиты от БПЛА на сумму 57 млн рублей

Министерство обороны России подало иск против ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» на 57 млн рублей за невыполнение контрактных обязательств.

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