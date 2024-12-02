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Энергетики в Ленобласти разрушили бобровые плотины

Энергетики в Ленобласти разрушили бобровые плотины

В Ленинградской области в преддверии зимы энергетики разрушили плотины, построенные бобрами. В результате оказались затоплены лесные участки, а жители поселка Черенцово и деревень Октябренок, Халезево и Туравкино остались без электроснабжения.

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