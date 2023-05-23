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Минюст предложил не считать выпущенные до 2014 года карты России нарушением закона

Минюст предложил не считать выпущенные до 2014 года карты России нарушением закона

Карты России, выпущенные до 2014 года не могут считаться экстремистскими, так как для этого такие материалы должны печататься умышленно, считают в Министерстве юстиции России.

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