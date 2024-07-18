Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?

В мире становится все популярнее так называемый добровольный целибат — отказ от интимных связей. Его приверженцы — их еще называют волцелами (от английского voluntary celibate, то есть добровольный целибат) — открыто рассказывают, что секса в их жизни нет.
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