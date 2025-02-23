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Украина решила обменяться с Россией пленными в формате «всех на всех»

Украина решила обменяться с Россией пленными в формате «всех на всех»

Украина инициировала новый обмен военнопленными с Россией на основе принципа «всех на всех».Об этом сообщило агентство «Укринфо» со ссылкой на руководителя секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

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Комментарии
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Eduard
Я юы на Украину не возвращался,только после войны!
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16 час.
Александр Ляшенко
Путин и Мишустин,как используются пленные укрожопы, кроме того, что наедают в плену свои свиные рожи? Что и где они построили, отремонтировали, восстановили?
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4 час.
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