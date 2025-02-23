Украина решила обменяться с Россией пленными в формате «всех на всех»

Украина инициировала новый обмен военнопленными с Россией на основе принципа «всех на всех».Об этом сообщило агентство «Укринфо» со ссылкой на руководителя секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.
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