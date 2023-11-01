СМИ: Байден рекомендовал Нетаньяху искать себе преемника

Президент США Джо Байден и его главные помощники обсуждают вероятность того, что политические дни премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сочтены и ему пора задуматься о преемнике, – сообщает в среду, 1 ноября, издание Politico.
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