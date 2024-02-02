ЦИК РФ оповестил Баташева и Русских об обнаруженных в их документах недочетах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ выявила недостатки в документах экологического активиста Анатолия Баташева и бьюти-блогера Рады Русских, которые они представили для регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах президента.
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