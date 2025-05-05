В Думу внесут проект о единых льготах труженикам тыла и детям войны

Фракция СРЗП внесет на рассмотрение законопроект, которым предлагается предоставить соцподдержку детям войны, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, а также гражданам, которые не менее полугода проработали в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 годов.