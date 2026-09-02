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Просветов о религии: «В церковь хожу. Христианство дает понятные ориентиры для жизни. Если жить по этим принципам, самому легче. Православие учит только хорошему»

Вратарь « Авангарда » Иван Просветов рассказал о своем отношении к религии.  – Вы раньше были знакомы с Никитой Серебряковым ? – Лично знакомы не были.

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