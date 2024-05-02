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Бальбуэна о «Динамо»: «Можно спасти сезон игрой в чемпионате. Будем биться до последнего» 

Защитник бело-голубых высказался после поражения от «Спартака» (0:2) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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