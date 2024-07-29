МИД Израиля: Эрдоган "идет по следам Саддама Хусейна"

Израильские дипломаты были возмущены угрозами Турции ввести войска в еврейское государство.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что весь Ближний Восток вспыхнет в случае если Тель-Авив начнёт свою официально утверждённую военную операцию в Ливане.