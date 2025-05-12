Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Karmadon
    Самое поразительное в этой истории, что Тельман... Прав. По нашему законодательству, неверно начисленные выплаты подл...Наглый инспектор ...
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Наглый инспектор ГИБДД почти год не ходил на работу и получал зарплату, а когда его уволили за прогулы, он обратился в суд

Наглый инспектор ГИБДД почти год не ходил на работу и получал зарплату, а когда его уволили за прогулы, он обратился в суд

Наткнулась на историю, от которой у меня, честно говоря, челюсть отвисла. В Дагестане мужчина по имени Тельман, бывший инспектор ГИБДД, почти год не ходил на работу, а зарплату ему исправно платили.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Бардак во всем!
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5 час.
ninikooo Митусова
Он, наверное, , что это « декретные деньги»?!
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4 час.
Karmadon
Самое поразительное в этой истории, что Тельман... Прав. По нашему законодательству, неверно начисленные выплаты подлежат возврату только в одном случае - арифметической ошибки в расчетах. Все остальное - проблемы руководства.
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36 мин.
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